Fans fürchten ausufernde Überwachung: Brief an Politik

Wegen der Angst einer ausufernden Überwachung von Fußball-Fans forderte der Dachverband Fanhilfen in einem offenen Brief die Politik zum Handeln auf.

Der Dachverband Fanhilfen fürchtet eine ausufernde Überwachung von Fußball-Anhängern durch die Justizbehörden und hat die Politik zum Handeln aufgefordert. In einem Brief an die Sprecherinnen und Sprecher für Digitales und Inneres der Regierungsparteien im Bundestag (SPD, Grüne, FDP) fordert der Dachverband das Eintreten der Fraktionen gegen die von der EU-Kommission vorgeschlagene Chatkontrolle.