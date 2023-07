Umstrittener BVB-Transfer! Das sagen die Fans zur Nmecha-Verpflichtung

Am Montagabend gab Borussia Dortmund die Verpflichtung von Felix Nmecha bekannt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt für 30 Millionen Euro inklusive Boni von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg zum BVB und erhält einen Vertrag bis 2028.

Der Neu-Nationalspieler ist unter den Anhängern der Schwarzgelben jedoch umstritten, weil er sich in der Vergangenheit mehrmals homophob und queerfeindlich geäußert hatte. Trotz einer klärenden Aussprache mit den BVB-Bossen herrscht rund um die Personalie weiter Unruhe .

Twitter-User streiten wegen Nmecha

Twitter-User: „Goalbuster“: „Peinlicher Transfer und eine große Chance vertan, Haltung zu beweisen und zu zeigen, dass die Werte, für die man stehen will, nicht bloß leere Worte sind“.

Twitter-User: „MarieeLynn_“: „Verstehe nicht, wie man stolz auf so einen Transfer sein kann“.

Twitter-User: „MarkodoniaFT“: „Das wär mir ja echt peinlich, wenn mein Verein einen so offen homophoben Spieler verpflichten würde. So was wie Werte gibt es beim BVB wohl leider nicht mehr“.