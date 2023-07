Neymar erhält Millionenstrafe wegen Umweltverstößen beim Bau

Fußball-Superstar Neymar wird kräftig zur Kasse gebeten - es geht um Unregelmäßigkeiten beim Bau auf seinem Luxusanwesen in Brasilien.

Das Büro des Bürgermeisters der Gemeinde Mangaratiba verhängte wegen „Verstößen beim Bau eines künstlichen Sees an der Villa des Spielers“, insgesamt vier Bußgelder gegen den Stürmer von Paris St. Germain .

Neymar hat 20 Tage Zeit, um gegen die Strafe Berufung einzulegen. Ursprünglich war die Höhe auf fünf Millionen Reais (knapp eine Million Euro) angesetzt worden. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP reagierten die Vertreter des 31-Jährigen in Brasilien nicht.

Neymar: Luxus-Anwesen mit Hubschrauberlandeplatz

Die Behörden waren durch Beschwerden in den Sozialen Medien aufmerksam geworden und hatten das Gelände abgesperrt. Angeblich feierte Neymar dort anschließend dennoch eine Party und schwamm in dem künstlichen See.