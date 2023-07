Krise der DFB-Elf: Kroos traut Flick die Wende zu

Die DFB-Elf sei ihrem Anspruch zuletzt nicht gerecht geworden. "Am Ende des Tages musst du als Deutschland auch Spiele gewinnen", sagte Kroos, der zuletzt seinen Vertrag bei Real Madrid noch einmal verlängert hat. An der Qualität der Spieler liege es laut des Mittelfeldstrategen nicht, dass das Flick-Team in fünf Länderspielen 2023 nur einen einzigen Sieg holte. "Ich kenne einen Großteil der Jungs und die sind deutlich besser als das, was an Ergebnissen zuletzt rausgekommen ist", sagte Kroos.