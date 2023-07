Ex-NBA-Profi zeigt späte Reue: Schweden-Star Jerebko entschuldigt sich für Russland-Wechsel

Er galt als der beste Basketballer, den Schweden je hervorgebracht hat. Seit mehr als einem Jahr ist Jonas Jerebko jedoch in seinem Heimatland in Ungnade gefallen.

Doch was war passiert? Im Frühjahr 2022, kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, wechselte der damals vereinslose frühere NBA -Spieler zu ZSKA Moskau.

Späte Reue: „Ich habe die völlig falsche Entscheidung getroffen“

Bei seiner Entscheidung habe er rein sportlich an seine Zukunft gedacht, nicht an die politische Dimension seines Engagements in der russischen Hauptstadt.

Vater Jerebko mit russischen Wurzeln

2009 wurde Jerebko im Draft an 39. Stelle von den Detroit Pistons ausgewählt und spielte anschließend zehn Jahre in der besten Basketball-Liga der Welt. Danach schloss er sich bis 2021 BK Chimki in Russland an, ehe er nach einem Jahr Vereinslosigkeit nach Moskau wechselte.