Darts: MvG überrascht mit Zahnspangen-Ankündigung MvG mit Zahnspangen-Ankündigung

Barney Army eskaliert! Altmeister stutzt MvG

SPORT1

In Trier ist für Michael van Gerwen bereits nach einem Spiel wieder Schluss. Den World Cup of Darts musste er zuvor schon absagen. Nun gibt der Niederländer ein Update zu seiner Gesundheit - und überrascht mit einer Ankündigung.

Nach seiner Erstrundenniederlage beim European Darts Matchplay gegen Raymond van Barneveld am vergangenen Wochenende in Trier meldete sich Michael van Gerwen mit einem Update zu seinem Gesundheitszustand via Twitter zu Wort.

Nachdem er den World Cup of Darts Mitte Juni bereits wegen einer Zahnoperation absagen musste, kämpft der Niederländer immer noch mit den Folgen des Eingriffs.

„Ich werde die nächste Zeit nicht so aussehen und klingen wie sonst“, schrieb der 34-Jährige und kündigte an: „Bald werde ich eine Zahnspange bekommen und mich einer weiteren Operation unterziehen müssen.“

Dennoch hoffe er, dass sich diese nicht auf seine Leistungen beim Poland Darts Masters und dem World Matchplay auswirken werde. „Ich werde mein Bestes geben, um beide Turniere zu gewinnen.“ Momentan sei er jedoch noch in der Erholungsphase, was hoffentlich „jeder versteht“.

Lob für van Barneveld und Dank an die Fans

Einen Grund für die Niederlage in Trier will er damit jedoch nicht liefern, wie er betonte. „Ich möchte Raymond zu seinem Sieg gegen mich gratulieren. Seine Finishes waren brillant“, wandte er sich direkt an seinen Landsmann, der erstmals seit dem WM-Achtelfinale 2016 wieder über MvG triumphieren konnte.

Zudem bedankte sich van Gerwen auch bei all seinen Fans, die ihn in den vergangenen Wochen unterstützt hatten.

Leider habe der enge Zeitplan nach seinen Erfolgen in der Premier League und beim US Masters keine Lücke gelassen, um die nötige Operation durchzuführen. „Es ist immer schwer, so etwas einzuplanen - vor allem, wenn es eine Operation und eine lange Rekonvaleszenz benötigt.“