Präsident Laporta gibt zu: Barca schuldet Messi immer noch Geld

Dem Camp Nou geht's an den Kragen

Seit August 2021 steht Lionel Messi bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, dennoch schuldet ihm sein Ex-Klub FC Barcelona immer noch Geld. Das hat nun Barca-Präsident Joan Laporta in einem Interview bestätigt.

So sagte er im Gespräch mit La Vanguardia, dass der katalanische Klub noch zwei Jahre lang Zahlungen an den Argentinier entrichten muss. „Was wir ihm schulden, ist die Stundung der Lohnsumme, die mit dem vorherigen Vorstand vereinbart wurde und die zu ausstehenden Zahlungen bis 2025 führt“, so Laporta. „Er wird sehr gewissenhaft bezahlt.“