Die Finals ziehen 2025 erstmals nach Dresden

Die Finals finden im Jahr 2025 erstmals in Dresden statt. Wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Montag bekannt gab, wird das Multisportevent vom 31. Juli bis 3. August an der Elbe ausgetragen. Dabei werden die deutschen Meistertitel in zahlreichen Sportarten vergeben, ARD und ZDF übertragen erneut live.