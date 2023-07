Nächste Tragödie! Motorradprofi Joey den Besten bei Rennen tödlich verunglückt

Erneut Trauer in der Motorsportwelt. Motorradprofi Joey den Besten ist am Sonntag bei einem Rennen im finnischen Imatra tödlich verunglückt.

Der 30-Jährige verlor nach einer Regenpause in der Einführungsrunde eines Rennens der International Road Racing Championship (IRRC) die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Lichtmast.

Motorradfahrer den Besten stirbt bei Rennen

"Das IRRC-Management möchte seiner Lebensgefährtin, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Liebsten sein tiefstes Mitgefühl aussprechen", erklärte das Management der Rennserie am Montag.

Bereits 2019 war in Imatra auf nasser Strecke ein Fahrer an den Folgen eines Unfalls verstorben. Erst am Samstag war das niederländische Motorsporttalent Dilano van‘t Hoff bei einem Rennunfall im belgischen Spa im Alter von 18 Jahren ums Leben gekommen.