G2 & FNATIC dominieren - Vitality am Abgrund

Noch vor dem Ende des dritten Spieltags ist klar: Gegenwärtig führt in der LEC kein Weg an FNATIC oder G2 Esports vorbei. Doch während die Rekordteams einmal mehr oben auf sind, verschwindet ein anderes vermeintliches Top-Team in der Versenkung. Ein Überblick der LEC Summer Season.

Nun aber stehen die Chancen gut, auch in den Playoffs ganz vorne angreifen zu können. Immerhin lässt sich das Team, das am heutigen Abend gegen SK Gaming ran muss, nicht mehr von den oberen Tabellenplätzen verdrängen, jedoch könnte FNATIC im Falle einer Niederlage von G2 Esports überholt werden. Diese wiederum bekommen es im Spitzenspiel mit Team Heretics zu tun, das hinter den beiden Spitzenreitern mit fünf Siegen und drei Niederlagen auf dem dritten Platz rangiert. Tatsächlich könnte es noch jede Mannschaft der LEC in die Playoffs schaffen, mit einer großen Ausnahme: Team Vitality.

Team Vitality versinkt im Chaos!

Entsprechend ist es fraglich, ob dieses Team auch in der kommenden Season in dieser Konstellation zusammenspielen wird. Für die LEC selbst steht als nächstes die Summer Group Stage an, für die sich die Mannschaften von G2 Esports, FNATIC, Team Heretics, die MAD Lions sowie Excel bereits erfolgreich qualifiziert haben. Das erklärte Ziel eines jeden Teams ist es natürlich, am Ende an den Season Finals teilzunehmen sowie mindestens den vierten Platz zu erreichen. Während die ersten drei Ränge automatisch für die League of Legends World Championship qualifiziert sind, muss Platz vier erst noch in der Qualifying Series antreten.