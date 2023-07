Crystal Palace verlängert mit Trainer Hodgson

Trainer-Oldie Roy Hodgson geht beim englischen Premier-League-Klub Crystal Palace überraschend in die Verlängerung.

Trainer-Oldie Roy Hodgson geht beim englischen Premier-League-Klub Crystal Palace überraschend in die Verlängerung. Der Klub gab am Montag bekannt, dass der 75-Jährige die Eagles (Adler) auch in der kommenden Saison betreuen wird.