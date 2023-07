Verurteilter Star-Koch: „FC Bayern steht zu mir“ - das sagt Schuhbeck zur Gefängnisstrafe

„Ich gebe ganz normal Gas. Es gibt viel Arbeit“, sagte Schuhbeck, der an der Säbener Straße nach wie vor täglich ein und aus geht, der Bild. Der Traunsteiner betonte: „Der FC Bayern steht zu mir. Das ist gerade in so einer Phase sehr wichtig für mich.“ Der Rekordmeister sei für Schuhbeck „Familie, wir sind in 35 Jahren zusammengewachsen.“