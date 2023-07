Eishockey: Deutschland Cup 2023 in Landshut

Der Deutschland Cup findet in diesem Jahr wieder in Bayern statt. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt gab, wird das Vierländerturnier nach fünf Jahren in Krefeld vom 8. bis 12. November in Landshut ausgetragen. Parallel zu den Männern wird erstmals auch die Frauen-Nationalmannschaft ein Turnier in Landshut spielen.