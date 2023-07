Transfermarkt: Bayern verleiht Rhein erneut nach Österreich

Anzeige

Der FC Bayern verleiht Talent Torben Rhein erneut.

Der FC Bayern verleiht Talent Torben Rhein erneut. Wie auch schon in der letzten Saison wird der 20-Jährige für den SC Austria Lustenau auflaufen.

Für den SC kam der gebürtige Berliner bislang zu 21 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga. Seine wichtigsten Momente in Grün-Weiß hatte er im Conference-League-Playoff-Spiel gegen den Wolfsberger AC, in dem er zwei Vorlagen beisteuerte.

Nun wird er ein weiteres Jahr verliehen, für das er sich viel vorgenommen hat.

„Ich kenne den Verein nun bereits und fühle mich extrem wohl hier. Daher bin ich zur Entscheidung gekommen, dass ein weiteres Jahr bei der Austria am meisten Sinn für mich macht“, wird Rhein in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und ich weiter in Lustenau spielen kann.“

Rhein steht bei Bayern bis 2025 unter Vertrag

„Ich hab mir viel vorgenommen und will auf jeden Fall dieses Jahr die nächsten Schritte machen“, so Rhein weiter. „Ich wollte bleiben, weil ich das Gefühl habe, hier noch nicht fertig zu sein und auf jeden Fall noch besser spielen kann wie letztes Jahr. Das will ich unbedingt zeigen.“

Auch Manager Alexander Schneider zeigte sich begeistert von der Verpflichtung. „Torben hat sich sofort hervorragend in die Mannschaft integriert und besitzt ein sehr hohes Ansehen bei allen Verantwortlichen, Mitspielern und im Umfeld des Vereins“, wird der erst 29-Jährige zitiert.

„Wir waren uns alle schnell einig, dass diese Geschichte mit dem letzten Jahr noch nicht abgeschlossen ist und wir noch ein Jahr dranhängen wollen“, so Schneider weiter, der sich noch beim FC Bayern bedankt. „Ein Dankeschön geht auch an den FC Bayern, der bei diesem Vorhaben geholfen hat.“