DOSB zieht positives Fazit aus "erfolgreichen" Europaspielen

Deutschland beendete das Großevent im Medaillenspiegel auf Rang vier hinter Italien, Spanien und der Ukraine. 20 Mal Gold, 16 Mal Silber und 27 Mal Bronze gewannen die deutschen Athleten in den Wettkämpfen vom 21. Juni bis zum 2. Juli. Neben dem Edelmetall gab es einen weiteren Grund zur Freude: "Insbesondere die sieben gewonnen Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr sind hervorzuheben", so Tabor.