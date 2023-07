Riesige, himmlische Wesen! TITANEN, Hearthstones neue Erweiterung, erscheint am 1. August

Vor dem Zeitalter der Sterblichen herrschte Chaos in der Welt von Azeroth. Das änderte sich, als die Titanen auf den Planeten kamen, die alten Götter mithilfe von arkaner Magie und uralter Technologie in ihre Schranken verwiesen und so für Ordnung in der Welt von World of Warcraft, dem Universum aus dem auch die Charaktere von Hearthstone stammen, sorgten.