U21-Handballer im Partyrausch - Heim-EM als großes Ziel

Nach ihrem Sturm auf den WM-Thron stimmten sich Deutschlands U21-Handballer auf eine lange Partynacht in der Hauptstadt ein. "Wir haben ja ein paar Berliner Spieler hier, die kriegen schon was organisiert", scherzte Torwart-Held David Späth, ehe er in den Katakomben der Max-Schmeling-Halle in Richtung Kabine abdrehte und eine feuchtfröhliche Feier einläutete.