WWE: Ronda Rousey kurz vor Abschied - "Es gibt ein festes Datum"

Shayna Baszler wandte sich bei WWE Money in the Bank gegen Ronda Rousey © WWE

Ex-UFC-Superstar soll bald nicht mehr bei WWE zu sehen sein: Die bei Money in the Bank eingeleitete Fehde gegen Shayna Baszler soll ihr Abschiedsprogramm sein.

Wie der Wrestling Observer berichtet, hatte die überraschende Wendung um die UFC Hall of Famerin bei Money in the Bank den Hintergrund, ihr Abschiedsprogramm einzuleiten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)