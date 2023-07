Real Sociedad San Sebastián: Revolutionäre des Fußballs in La Liga?

Real Sociedad legt in der spanischen Liga eine bemerkenswerte Entwicklung hin - nicht nur sportlich. Die Basken setzen auf nachhaltige Konzepte, die in der Welt ihresgleichen suchen.

Selbst in der Nachwuchsakademie bei San Sebastián ausgebildet, schaffte der 51-Jährige den Sprung zu den Profis und spielte dort sieben Jahre lang. 2018 übernahm Alguacil dann das Traineramt, als sich die Basken im Abstiegskampf befanden.

Alguacil führte die Mannschaft noch auf Rang neun. Seitdem geht es steil nach oben. In den drei folgenden Spielzeiten sprangen die Plätze sechs, fünf und erneut sechs heraus - schließlich Platz vier in der zurückliegenden Saison.

Die Kraft der Region stärkt Real Sociedad

„Es fühlt sich an wie eine Bruderschaft. Dies ist ein ganz besonderer Ort zum Leben und Spielen“, verriet Mittelfeldspieler Mikel Merino einmal bei ESPN .

Und Kapitän Mikel Oyarzabal fügte an: „Fast alle von uns sind von hier. Wir sind Teil der Gemeinschaft. Deshalb verhalten sich die Leute auf der Straße anders als anderswo. Das spüren wir auch, wenn wir ins Stadion kommen.“

Die Txuri-Urdinak erhöhten den Zuschauerschnitt in der vergangenen Saison von 20.000 auf 32.000.

Konstanz in der Jugendarbeit trägt Früchte

Die Basken bauten dabei ein Netzwerk auf, in dem 70 Vereine aus der Region im direkten Kontakt mit La Real sind, um Spieler zu beobachten.

„Unsere Botschaft lautet: Bleib in deinem Umfeld. Bleibt bei eurer Familie. Bleibt bei euren Freunden. Und wenn du das Gefühl hast, dass du bereit bist, all das hinter dir zu lassen, dann kannst du zu Real Sociedad kommen“, sagte der Leiter der Zubieta-Akademie, Luki Iriarte, dem Guardian .

„Zeit ist selbst eine Investition. Natürlich ist sie auch mit Geld verbunden, man muss einem die Mittel geben, aber man muss auch Zeit in die Spieler investieren“, sagte Olabe zum Guardian .

So ist es bei Real Sociedad nicht untypisch, dass erst 20-Jährige den Durchbruch schaffen.

Was bei anderen Vereinen als Versagen angesehen wird, betrachtet Olabe als Vorteil: „Ich sage immer: Nicht mit 12, nicht mit 15, nicht mit 17, nicht mit 18 und auch nicht mit 20 weiß man, wer ein Architekt oder ein Steinmetz sein wird, also erwarte ich das auch nicht von einem Fußballer. In einer aggressiven und unmittelbaren Welt, die der öffentlichen Meinung ausgesetzt ist, müssen wir Geduld haben und uns für die Entwicklung der jungen Leute einsetzen.“