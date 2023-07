Drama um Flörsch! Erst Freude über Punkte - dann disqualifiziert

Wie gewonnen so zerronnen! Sophia Flörsch fährt historisch in Spielberg in die Punkte der Formel E. Noch während sie ihren Erfolg noch ausgelassen feiert, erfährt sie eine bittere Enttäuschung.

Was für ein Pech für die einzige Frau in der Formel E!

Am Sonntagmorgen fuhr sie als erste Frau in der Formel 3 in die Punkteränge - am Abend wurde sie wegen eines Verstoßes gegen das Technische Reglement disqualifiziert.