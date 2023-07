BVB-Transfer von Nationalspieler Felix Nmecha kurz vor dem Abschluss - Wechsel aus Wolfsburg nächste Woche fix!

Mehrere Medien berichten übereinstimmend von einer Einigung zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund am Sonntag. Die Ablösesumme soll sich nach Informationen von Sky und den Ruhr Nachrichten auf rund 30 bis 32 Millionen Euro belaufen. Etwaige Bonuszahlungen sind dabei schon miteingerechnet.

Nmecha wäre also mindestens in den Top 5 der teuersten BVB-Transfers in der Vereinsgeschichte.