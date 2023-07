Lafay gewinnt zweite Tour-Etappe

Der französische Radprofi Victor Lafay vom Team Cofidis hat im Baskenland die zweite Etappe der 110. Tour de France gewonnen. Der Teamkollege des Berliners Simon Geschke siegte auf dem längsten Teilstück der diesjährige Auflage nach 208,9 km in San Sebastian im Sprint einer Spitzengruppe vor dem Belgier Wout Van Aert (Belgien/Jumbo-Visma).

Dritter wurde wie am Vortag Herausforderer Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates), der erneut Bonussekunden auf Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visma) herausfuhr. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt der Brite Adam Yates (UAE Team Emirates), der den Auftakt am Samstag in Bilbao vor seinem Bruder Simon gewonnen hatte.