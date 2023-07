Szoboszlai wechselt zu Klopp und Liverpool

Dass Klopp und Liverpools Sportdirektor Jörg Schmadtke gesteigertes Interesse am 22-jährigen Szoboszlai haben, war schon in den vergangenen Tagen bekannt geworden. Der Ungar war 2021 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt, mit den Sachsen hätte er erneut in der Champions League antreten können. In Liverpool wartet zunächst nur die Europa League.