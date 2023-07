Kanuslalom: Auch Lilik gewinnt nach Funk Gold bei den European Games

Am Finaltag der European Games holt das deutsche Aufgebot auf dem Krakauer Wildwasserkanal die nächste Goldmedaille.

Die in Augsburger trainierende Weimarerin und C1-Weltmeisterin von 2021 kürte sich nur einen Tag nach dem EM-Sieg von Landsfrau Ricarda Funk, die bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen darf, im Kajak-Einer ebenfalls zur Europameisterin.

In 109,67 Sekunde setzte sich Lilik, die die Tochter von Kajak-Bundestrainer Thomas Apel ist, trotz zweier Strafsekunden im Wettbewerb der Einer-Canadier durch.

Deutsche Quotenplätze für Olympia 2024

Zweite wurde, wie schon am Samstag im Einer-Kajak, die Lokalmatadorin Klaudia Zwolinska. Am Sonntag betrug ihr Rückstand auf die 24-Jährige lediglich 0,62 Sekunden. Dritte wurde die Britin Mallory Franklin (+3,96).

Im Kajak-Cross kam Ricarda Funk (Bad Neuenahr) im Finale hinter der Ukrainerin Viktoriia Us als Zweite ins Ziel und sicherte sich die Silbermedaille. Lilik war bereits im Halbfinale ausgeschieden.

Zuvor hatte Team Deutschland bereits über eine Gold- und zwei Bronzemedaillen in den Teamwettbewerben aus dem Wildwasserkanal in Krakau gejubelt. Nach Funk sicherte auch Lilik dem deutschen Team mit dem Sieg einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.