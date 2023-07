Formel 1: Absturz! Schreckmoment vor Spielberg-Start

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Showeinlagen mit Jetpacks im Rahmenprogramm in Spielberg © IMAGO/HochZwei

Es ist nicht das erste Mal, dass in Spielberg eine Jetpack-Show vorgeführt wird. Schon in den Jahren zuvor gab es diese Art Überflüge im Rahmenprogramm des Formel-1-Rennens in der Steiermark.