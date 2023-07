Galopp: Sarah Steinberg schreibt Geschichte!

Erste Austragung 1869: Noch nie war eine Frau bislang in der Siegerliste

Eine Frau in der Siegerliste fand man seit der ersten Austragung 1869 bislang vergebens – das hat Steinberg am Sonntag geändert - ein historisches Ereignis.

„Frauen sind tendenziell weicher“

Ihr erstes Gruppe-Rennen (vergleichbar mit der Champions League im Fußball) gewann sie 2016 mit der Stute Night Wish. In 200 Jahren deutschen Galoppsports hatten das zuvor nur zwei Trainerinnen geschafft - Erika Mäder und Andrea Bertram.

Frauen-Power in Hamburg

Steinbergs Markenzeichen ist, dass sie ihre Pferde selbst vor dem Rennen führt. Das habe mit Personalkosten zu tun, aber so lerne sie auch viel über das Pferd. Gewünschter Nebeneffekt: „Ich muss dadurch nicht so unter den Menschen sein, ich bin lieber am Pferd.“ So hielt sie es auch am Sonntag in Hamburg.