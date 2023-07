Wechsel nach Verona: Duda verlässt Köln

Die Top 5 vom 1. FC Köln in der Bundesliga-Saison 2022/23

Ondrej Duda verlässt den 1. FC Köln. Der Slowake wurde bereits in der Rückrunde zu Hellas Verona ausgeliehen, jetzt wurde er fest verpflichtet.

Der slowakische Nationalspieler wechselt in diesem Sommer fest zu Hellas Verona, an den italienischen Erstligisten war Duda in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits ausgeliehen.