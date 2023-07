Bayern-Flop, bei Leeds top: Kommt Roca zurück in die Bundesliga?

Marc Roca hat im vergangenen Sommer den Sprung weg vom FC Bayern München in die Premier League zu Leeds United gewagt. Trotz Abstiegs mit dem Traditionsklub kann der spanische Mittelfeldspieler von einem persönlich ordentlichen Jahr sprechen. Er kam auf 32 Einsätze in der ersten Liga, erzielte dabei einen Treffer und assistierte zweimal.

Wie SPORT1 weiß, prüft er aktuell verschiedene Optionen und sucht in naher Zukunft eine Lösung. Nach dem Abstieg mit Leeds greift in seinem Kontrakt eine Klausel, wonach er auch auf Leihbasis wechseln kann. Wie es für ihn weitergeht, ist jedoch noch nicht geklärt.

Roca gefragt - Verbleib in Leeds aber möglich

Roca schwärmt über Fußball in England

Die Zeit in Leeds will Roca nicht missen, über die Spielweise in der Premier League schwärmte er im März bei The Athletic: „Es ist eine andere Art von Fußball, aber ich genieße ihn sehr - das Spiel von Box zu Box, die verrückten Spiele, das Pressing, die Intensität, das, was man auf jedem Platz und in jedem Stadion spürt. Die Zuschauer sind immer voll. Es ist eine unglaubliche Erfahrung.“