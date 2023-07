Handball: Das Finale der U21-WM LIVE im TV, Stream und Ticker

Noch im Halbfinale am Samstag konnte sich Deutschland überzeugend mit 40:30 in einem 70-Tore-Spektakel gegen Serbien durchsetzen, gerade in der zweiten Hälfte schienen die Kraftreserven auch gegen Turnierende noch vollkommen intakt. Nun wartet das Finale in der Berliner Max-Schmeling-Halle.