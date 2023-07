Sabalenka verweigert weiter kriegskritische Aussagen

Die belarussische Tennisspielerin Aryna Sabalenka äußert sich in Wimbledon erneut nicht zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

„Ich werde hier nicht über Politik reden. Wenn sie irgendeine politische Frage haben, schreiben sie an die WTA oder die Turnierveranstalter. Sie können ihnen Abschriften meiner Interviews von vergangenen Turnieren schicken“, sagte die Weltranglistenzweite.

Bei den French Open in Paris hatte die Belarussin nach monatelanger Zurückhaltung immerhin unter Bezug auf Staatspräsident Alexander Lukaschenko gesagt: „Ich unterstütze Krieg nicht, was auch bedeutet, dass ich Lukaschenko gerade nicht unterstütze.“

Die ukrainische Spielerin Elina Switolina erneuerte in Wimbledon ihre Kritik unter anderem an Sabalenka, gegen die sie in Paris im Viertelfinale gescheitert war.