Formel 2: Verschoor lässt Niederländer jubeln

Deutsche Fahrer sind in dieser Saison in der Formel 2 nicht am Start.

Van‘t Hoff fuhr für MP Motorsport, das niederländische Team ist auch in der Formel 2 am Start. Die Piloten Dennis Hauger (Norwegen) und Jehan Daruvala (Indien) traten nach einer Schweigeminute zu den Rennen an, am Sonntag waren ihre Boliden mit Aufklebern mit der Aufschrift „Racing for Dilano“ versehen.