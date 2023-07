Europaspiele: Gold-Kanutin Funk trägt deutsche Fahne

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk trägt bei der Abschlussfeier der Europaspiele im polnischen Krakau die deutsche Fahne. Dies gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Schlusstag der Veranstaltung bekannt. Die 31 Jahre alte Funk hatte am Samstag Gold gewonnen, zuvor am Donnerstag mit der Mannschaft Platz drei belegt.