WWE-Sensation um Roman Reigns in England! Die Implikationen sind massiv ... WWE-Sensation in England!

Hier zerfällt Roman Reigns' WWE-Clan

Martin Hoffmann

Bei WWE Money in the Bank 2023 wird Champion Roman Reigns erstmals seit über drei Jahren gepinnt - von einem Mitglied der eigenen Familie.

Brock Lesnar, John Cena, Bill Goldberg, Edge, Daniel Bryan, Cody Rhodes - und viele, viele mehr.

Die Liste früherer Champions und künftiger Hall of Famer, die WWE in den vergangenen Jahren an Roman Reigns hat scheitern lassen, ist lang. Nun ist es ausgerechnet seinem Neffen Jey Uso gelungen, dem mit viel Aufwand erschaffenen Nimbus des „Undisputed Universal Champions“ ein Loch zuzufügen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Als erster Wrestler seit über drei Jahren hat Uso bei dem Event Money in the Bank in London den Topstar des Showkampf-Imperiums gepinnt. Es ist eine Sensation mit massiven Implikationen - die nun jede Menge Fragen aufwirft, wo sie hinführen wird.

Womöglich gar zur noch größeren Sensation, dass „Main Event Jay“ seinen Onkel zweiten Grades den seit Sommer 2020 von diesem gehaltenen Titel entreißen wird?

Jey Uso pinnt Roman Reigns in London

Reigns und der ihm lang treu ergebene Jey Uso waren im Hauptkampf in der O2 Arena Teil des „Bloodline Civil War“, in dem Jey und Zwillingsbruder Jimmy Uso auf ihren jüngeren Bruder Solo Sikoa und Onkel Reigns trafen.

Die beiden Teams – bis vor kurzem in dem Familienclan „The Bloodline“ eng verbunden – lieferten sich eine über 30-minütige, dramatische Schlacht mit vielen Wendungen.

Die finale: Jey Uso befreite sich mit einem Tiefschlag aus einer Situation, in der er wie der sichere Sieger aussah – als er ihn nach seinem Finisher Spear schultern wollte und keine Hilfe durch Jimmy in Sicht war.

Jey und Jimmy rissen dann das Kommando an sich, klopften Reigns und Sikoa mit ihren gefürchteten Superkicks weich, ehe Jey schließlich wahr machte, was lange unmöglich schien: Er pinnte den „Tribal Chief“ nach seinem Frog Splash.

Ist Reigns beim SummerSlam fällig?

Für Reigns war es die erste, selbst eingesteckte Pinfall-Niederlage seit der gegen Baron Corbin beim Event TLC 2019 – und die erste überhaupt seit seinem „Heel Turn“ im Sommer 2020 und der Wandlung zum mafiösen Erzbösewicht.

Die nun vorangetriebene Story hatte ihren Ursprung darin, dass sich Jey vor einigen Wochen nach langem Zögern gegen Reigns und seine demütigenden Machtspiele wandte - und sich dabei mit einem weiteren schauspielerisch und emotional effektiven Auftritt endgültig vom heimlichen Star zur Hauptfigur des Bloodline-Epos aufschwang.

Der logische nächste Schritt dürfte ein Titelduell zwischen Reigns und seinem einst loyalsten Diener sein, der SummerSlam in der NFL-Arena der Detroit Lions am 5. August wäre eine passende Bühne.

Beendet Jey Uso dort die über 1000 Tage lange Regentschaft des „Tribal Chief“? Es wirkt nicht mehr undenkbar – wenngleich WWE sich alle Optionen offen ließ damit, dass auch Jey in London zu unfairen Mitteln griff: Ein klarerer Sieg wäre ein größerer Fingerzeig in die Richtung gewesen, dass der, der Reigns‘ Serie bricht, auch derjenige sein dürfte, der ihn entthront.

Als favorisiertes „End Game“ für die Regentschaft gilt eigentlich eine Niederlage in einem Rückmatch gegen Cody Rhodes bei WrestleMania 40 im kommenden Frühjahr in Philadelphia. Hat WWE doch etwas anderes vor? In rund einem Monat dürfte die Antwort klar sein …

Die Ergebnisse von WWE Money in the Bank 2023:

Money in the Bank Ladder Match: Damian Priest besiegt Butch, LA Knight, Logan Paul, Ricochet, Santos Escobar, Shinsuke Nakamura

Women‘s Tag Team Title Match: Liv Morgan & Raquel Rodriguez besiegen Ronda Rousey & Shayna Baszler (c) - TITELWECHSEL!

Intercontinental Title Match: Gunther (c) besiegt Matt Riddle

Cody Rhodes besiegt Dominik Mysterio

Money in the Bank Ladder Match: Iyo Sky besiegt Bayley, Becky Lynch, Trish Stratus, Zelina Vega, Zoey Stark

WWE World Title Match: Seth Rollins (c) besiegt Finn Balor