Tour de France 2023: 2. Etappe nach Saint-Sébastien heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Tour de France startet mit einem harten Programm. Auch die 2. Etappe hat es in sich und bietet große Chancen für Tagesklassiker-Spezialisten.

Doch auch am zweiten Tag geht es direkt zur Sache. Zeit zum Ausruhen bleibt kaum. Diese Piste ist wie gemalt für Klassiker-Spezialisten.

Es geht durch das knifflige und bergige Baskenland bis zum Ziel in Saint-Sébastien, einem Küstenort.

Während der Etappe geht es immer wieder rauf und runter. Lange gerade Strecken sind fast nicht zu finden. So gibt es auch gleich fünf Bergwertungen der Kategorien 2,3, und 4.

Ein Sieg lohnt sich dabei. Es gibt bereits Zeitgutschriften zu gewinnen. 8, 5 und 2 Sekunden erhalten die ersten drei Fahrer an der Bonuswertung. 10, 6 und 4 Sekunden gibt es dann für die ersten drei Fahrer im Ziel.

Tour der France LIVE: So können Sie die Tour 2023 verfolgen

Wer sind die Favoriten der Tour?

Es wird wohl das große Duelle der beiden Top-Stars der Szene: Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Vingegaard holte im Vorjahr den Gesamtsieg, während der Slowene den dritten Titel in Folge verpasste.

In diesem Jahr scheinen die Rollen etwas klarer verteilt. So zeigte sich der Titelverteidiger bei der Generalprobe, der Tour de Dauphine, in Top-Form und gewann souverän die Rundfahrt.