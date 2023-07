Wimbledon: Stich glaubt an Titel von Alcaraz

Der frühere Sieger Michael Stich sieht in Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic nicht den Topfavoriten in Wimbledon.

Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich sieht in Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic nicht den Topfavoriten beim anstehenden Tennisturnier im All England Club. Zwar müsse der 36 Jahre alte Serbe "natürlich" als Favorit auf den Triumph in Wimbledon genannt werden: "Er hat die Vision, in diesem Jahr alle vier Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Aber mein Titelfavorit ist Carlos Alcaraz, der gerade in Queen's seinen ersten Rasentitel gewonnen hat", sagte Stich dem Hamburger Abendblatt.