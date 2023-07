Deutsche Fahrer von Tour-Stimmung im Baskenland begeistert

Partystimmung in Bilbao beim Grand Depart © AFP/POOL/SID/BERNARD PAPON

Jubel und Partystimmung auf den Straßen Bilbaos, Ekstase an den ersten steilen Anstiegen des Rennens: Die Fans im Baskenland sind beim Grand Depart der 110. Tour de France ihrem Ruf gerecht geworden und haben auch die deutschen Radprofis beeindruckt.

"Die sind radsportfanatisch, das wusste ich schon vorher. Sie haben sich heute selbst übertroffen, das war eine ganz großartige Veranstaltung", schwärmte Georg Zimmermann vom Team Intermarche-Circus-Wanty nach der Auftaktetappe rund um Bilbao. Auch der deutsche Meister Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe war mehr als angetan. "Es war Wahnsinn, am Start und überall an der Strecke. So ist man das im Baskenland gewohnt", sagte Buchmann.