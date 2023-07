Niederlage für deutsche Wasserballer beim Weltcup-Finale

Die deutschen Wasserballer haben beim Weltcup-Finale in Los Angeles die nächste Niederlage kassiert und keine Chance mehr auf Rang fünf.

Das Team von Bundestrainer Milos Sekulic verlor am Samstag in der Platzierungsrunde gegen den Olympiazweiten Griechenland mit 6:19 und spielt damit am Sonntag noch um Rang sieben. Gegner ist dann Rumänien oder Serbien.