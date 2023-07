RTL-Moderatorin Laura Papendick mit süßer Baby-Nachricht

Nachdem die TV-Bekanntheit erst im Februar ihre Schwangerschaft via Instagram bekannt gegeben hatte , ist jetzt ihr Sprössling da. Die 34-Jährige teilte die freudige Nachricht direkt mit ihren Fans im Netz.

Jüngst postete sie einen Beitrag, auf dem die kleinen Socken ihres neugeborenen Sohnes zu sehen sind. Zu dem süßen Schnappschuss schrieb Papendick: „Herzlich willkommen in unserer Welt, kleines Wunder. Wir sind einfach schockverliebt.“

Die RTL -Moderatorin, die zwischen 2019 und 2021 für SPORT1 gearbeitet hatte, ist seit Sommer 2021 mit dem früheren „Bachelorette“-Gewinner Alexander Hindersmann liiert. Am 12. August des vergangenen Jahres feierten sie ihren ersten Jahrestag.

Zu diesem Anlass hatte Hindersmann bei Instagram geschrieben: „Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ein Jahr voller Erlebnisse, die uns zusammengeschweißt haben. Die uns wachsen lassen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin stolz auf dich, auf uns als Team. Danke, dass du mir zeigst, was Liebe bedeuten kann.“