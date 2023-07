NBA: Trail-Blazers-Star Damian Lillard bittet um Trade

Der NBA droht am zweiten Tag der Free Agency das nächste Beben. Ein Superstar der Portland Trail Blazers will wohl das Team verlassen.

Einem Bericht des ESPN -Insiders Adrian Wojnarowski zufolge, hat der Point Guard die Verantwortlichen der Blazers-Franchise bereits am Freitagabend im Zwiegespräch um einen Trade gebeten.

Als sich der 32-Jährige am Montag mit General Manager Joe Cronin traf, signalisierte er zwar noch die Gelegenheit zu gewähren, den Kader in der Free Agency zu verbessern. Nach dem Draft von Guard Scoot Henderson und verpassten Trade-Chancen zum Auftakt der Free Agency verfestigte sich aber der Wechselwunsch.

So sollen bereits diverse Teams um die Dienste der Guards buhlen. Ein Insider von ESPN will wissen, dass unter anderem die Miami Heat, LA Clippers und Philadelphia 76ers an ihm interessiert sind.