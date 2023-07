Darts: Traum von Pietreczko geplatzt! Nur Schindler und Clemens beim World Matchplay

Beim European Darts Matchplay in Trier ( LIVE im TV und Stream auf SPORT1 ) verpasste der Deutsche die große Überraschung gegen den an Nummer 15 gesetzten Dimitri Van den Bergh. In der zweiten Runde musste sich „Pikachu“ dem belgischen Premier-League-Teilnehmer mit 3:6 geschlagen geben.

Hätte Pietreczko zwei Partien mehr gewonnen, somit das Viertelfinale erreicht, hätte er für ein nationales Darts-Novum sorgen können. Noch nie waren drei Deutsche beim prestigeträchtigen World Matchplay in den Winter Gardens von Blackpool am Start.

Nur 2.250 Pfund fehlten Pietreczko letztlich in der Pro Tour Order of Merit, um als 16. noch das Ticket zu lösen. Für das Major-Turnier ab dem 15. Juli qualifizieren sich die besten 16 Spieler der Order of Merit, das Feld der 32 Teilnehmer komplettieren die besten 16 der bereinigten Pro Tour Order of Merit.