Kuntz: "Daran muss ich mich gewöhnen" Ex-U21-Trainer nimmt Stellung zu Berichten über Türkei-Aus

In der just abgelaufenen Länderspielpause gab es drei Siege in vier Spielen - und trotzdem stand Kuntz laut türkischen Medienberichten kurz vor dem Aus als Nationaltrainer. Mit Abdullah Avci, bereits von 2011 bis 2013 Nationaltrainer, stand angeblich schon sein Nachfolger in den Startlöchern, der türkische Verband dementierte dies aber gegenüber der dpa.