Heute großer Zahltag! 60 Jahre alte Legende hat den wohl irrsten Vertrag der Sportwelt

Am 1. Juli war es wieder so weit: Bobby-Bonilla-Tag!

Seit 2011 erhält der Baseball-Star von den New York Mets jedes Jahr am 1. Juli einen Scheck in Höhe von exakt 1.193.248,20 Dollar - und das, obwohl er inzwischen 60 Jahre alt ist und für die Franchise letztmals 1999 in der MLB aufgelaufen war.