Formel 1: Nach Sprint Shootout! Alonso schimpft über Reifen-Regel

Beim Sprint Shootout in Spielberg kann Fernando Alonso nicht in den Kampf um die Sprint-Pole eingreifen. In der Folge zeigt sich der Spanier mit der Reifen-Regel unzufrieden.

„Wir kämpfen um große Dinge in der Weltmeisterschaft. Wir sollten nicht in die Position geraten, mit alten Reifen in ein Qualifying gehen zu müssen“, schimpfte der 41-Jährige in Richtung der Verantwortlichen. Da die Strecke zu Beginn der Session noch nass war, hatte die Rennleitung beschlossen, die Reifenwahl freizustellen. Die meisten Teams gingen daher mit weichen Reifen in den Shootout.