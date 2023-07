U21-Handballer peilen WM-Finale an: Mini-Hexer David Späth lässt DHB-Team träumen

David Späth erinnert stark an den jungen Andi Wolff. Nach dem Halbfinal-Einzug will der Torhüter von Deutschlands U21-Handballern sein Team bei der Heim-WM nun zum Titel führen.

David Späth hechtete durchs Tor. Er parierte mit rechts, er hielt mit links. Er schrie vor Freude und wollte den Sieg unbedingt. Nach der nächsten Gala ihres Supertalents im Kasten nimmt der Gold-Traum von Deutschlands U21-Handballern bei der Heim-WM klare Konturen an.

„Wir nehmen den Push mit, wir wollen ihn mit ins Halbfinale tragen“, sagte Späth, nachdem er das deutsche Team gegen den Nachwuchs von Weltmeister Dänemark (31:26) mit seinen Paraden und seinem spektakulären Spiel ins Halbfinale geführt hatte. Dort geht es am Samstag (18.00 Uhr) in Berlin gegen Serbien, der Titel wird dann im Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr) vergeben.