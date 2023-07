Kanuslalom: Gold für Funk bei den Europaspielen

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk (Bad Neuenahr) hat auch bei den Europaspielen im polnischen Krakau Gold gewonnen. Die 31-Jährige gewann im Einer-Kajak in 99,09 Sekunden vor der Lokalmatadorin Klaudia Zwolinska (101,06 Sekunden) und der Tschechin Tereza Fiserova (102,34).

Die zweite deutsche Finalistin Elena Lilik (Weimar) kam auf dem Kurs nicht so gut klar und beendete das Rennen als Zehnte (110,71).

Nach einer Gold- und zwei Bronzemedaillen in den Teamwettbewerben ist es für die deutsche Kanu-Mannschaft die vierte Medaille beim Großevent in Polen. Bei den abschließenden Wettkämpfen am Sonntag gibt es noch bis zu vier weitere Chancen.