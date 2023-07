So lief das Kruse-Debüt! Ex-Nationalspieler steht das erste Mal für Paderborn auf dem Feld

Kruse Paderborns neue Nummer 10

In einem Insta-Live präsentierte er sich am Freitag im Trikot seines neuen Arbeitgebers. Auch die Ostwestfalen vermeldeten den Deal. In Paderborn trägt Kruse die Nummer 10.

Die Reaktionen über das Comeback von Kruse reichen von Glückwünschen an Paderborn, über Witze in Anlehnung an Kruses Vergangenheit bis hin zu ungläubigen Kommentaren, in denen bezweifelt wird, dass Kruse tatsächlich noch einen sportlichen Mehrwert haben könnte.