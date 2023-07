NBA: Rekord-Vertrag für Grizzlies-Star Desmond Bane

Gleichzeitig ist es der erste 200-Millionen-Dollar-Vertrag, der in der Geschichte der Grizzlies ausgehandelt wurde.

Beim NBA-Draft 2020 wurde Bane von den Boston Celtics an der 30. Stelle ausgewählt und später nach Memphis transferiert. Schon in seiner Rookie-Saison bei den Grizzlies etablierte sich Bane als wichtiges Puzzleteil des Teams.

Bane bricht Franchise-Rekord

In der vergangenen Saison verbuchte der Shooting Guard Karrierehöchstwerte bei den Punkten (21,5), den Rebounds (5,0) und den Assists (4,4). Außerdem traf Bane erneut über 40 Prozent der Drei-Punkte-Würfe, was er in jeder seiner drei bisherigen NBA-Saisons geschafft hat.