Transfermarkt: Thuram hat neuen Klub! Gladbach-Star wechselt nach Italien

Marcus Thuram hat einen neuen Klub. Der französische Nationalspieler und Sohn von Frankreich-Legende Lilian Thuram wechselt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach zu Inter Mailand. Das gaben die Nerazzurri am Samstagvormittag bekannt.

Der Stürmer kommt ablösefrei, da sein Vertrag beim Bundesliga-Klub ausgelaufen war. Der Vize-Weltmeister unterschrieb einen Fünfjahresvertrag beim Champions-League-Finalisten. Bei Inter tritt er die Nachfolge von Edin Dzeko an, der zu Fenerbahce Istanbul gewechselt ist.

Thuram zurück im Geburtsland

Für Thuram ist es eine Rückkehr in sein Geburtsland: Der 25-Jährige ist zwar Franzose, wurde aber in Parma geboren. Sein Vater, einst ein Weltklasse-Verteidiger, spielte damals für den AC Parma in der Serie A.