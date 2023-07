Transfermarkt: Mega-Vertrag! Chelsea holt neuen Stürmer

Der FC Chelsea rüstet in der Offensive weiter auf. Beim Transfer von Nicolas Jackson tricksen die Londoner gleich mehrmals.

Zudem bekommt der Angreifer einen Vertrag bis 2031, um bei der Finanzbilanz zu schönen. Denn in der Buchhaltung wird die Ablösesummer über die Vertragsdauer abgeschrieben. Bedeutet: Statt der 37 Millionen Euro fließen für dieses Geschäftsjahr nur rund 4,6 Millionen Euro an Transferausgaben für Jackson in die Chelsea-Bücher.