Rückschlag für Staffel: Sprinterin Mayer verpasst WM

Sprinterin Lisa Mayer (Wetzlar) wird die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) verletzungsbedingt verpassen. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Samstag mit. Die 27-Jährige erlitt im Training eine Blessur am Bizeps, die eine wochenlange Pause nach sich zieht und folglich auch die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Kassel am 8. und 9. Juli unmöglich macht.